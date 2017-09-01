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Тысячи людей обратились к Трампу с призывом объявить Сороса террористом

Международная панорама
1 сентября, 2:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, сентября. /ТАСС

В тексте петиции уточняется, что Сорос "умышленно и на постоянной основе" пытался дестабилизировать ситуацию в США

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Петиция с призывом к президенту США Дональду Трампу объявить миллиардера Джорджа Сороса террористом и изъять все его активы появилась на сайте Белого дома. На минувший четверг ее подписали уже 62 тыс. человек.

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"Принимая во внимание, что Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать [ситуацию] или совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и их граждан, федеральное правительство США и министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и всех членов его организаций доморощенными террористами и в рамках закона о конфискации гражданского имущества изъять как личные активы, так и те, что связаны с его структурами", - отмечается в тексте петиции.

Для того, чтобы на обращение отреагировал Белый дом, петиция должна набрать 100 тыс. голосов граждан, то есть еще порядка 38 тыс. голосов.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние составляет около $25 млрд. В начале февраля прошлого года телекомпания CNN сообщила, что он пожертвовал $6 млн на президентскую кампанию экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

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Персоны
Сорос, Джордж Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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