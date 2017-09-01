Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового посла

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. США потребовали от России закрыть к субботе три дипломатических объекта на американской территории. Этот демарш Вашингтон предпринял в отношении Москвы под предлогом восстановления паритета в дипломатическом присутствии в день прибытия на место работы нового посла России в США Анатолия Антонова.

Госдепартамент объявил в четверг о принятых американской стороной решениях буквально за час до посадки в международном аэропорту имени Даллеса лайнера "Аэрофлота", на борту которого в Вашингтон прибыл Антонов.

От Нью-Йорка до Сан-Франциско

Как сообщила затем на специальном брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации США, Вашингтон предписал Москве закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Что мы потребовали закрыть в Сан-Франциско, так это генеральное консульство и официальную резиденцию, вот что они [россияне] будут закрывать. [Закрываемый] комплекс в Вашингтоне в настоящее время является местом расположения торговой миссии, в Нью-Йорке - тоже", - сказала представитель исполнительной ветви власти США. Она утверждала, что россияне были теми, "кто начал дискуссию о паритете" в дипломатическом присутствии.

Вместе с тем ведущая брифинга указала, что США не настаивают, чтобы Россия отправила персонал, занятый в этих трех учреждениях, на родину. По словам представителя администрации, эти российские специалисты могут продолжать работать в США.

"На данный момент мы не высылаем каких бы то ни было россиян. Мы уведомили россиян о том, что они могут быть переназначены в другие дипломатические или консульские миссии в США, если этого захотят", - добавила ведущая брифинга.

Дальнейшая судьба загрансобственности

В соответствии с информацией, которую изложила ведущая брифинга, те подлежащие закрытию объекты, которые являлись собственностью России, таковой и останутся. Однако Россия, по словам представителя администрации, теряет право заниматься на этих объектах дипломатической или консульской работой.

"В плане того, что произойдет со зданиями. Те здания, которые принадлежат россиянам, продолжат находиться в их собственности, и им [россиянам] самим нужно будет решать, желают ли они их продать или избавиться от них каким-то иным образом", - сказала ведущая брифинга. Тем не менее, по ее словам, россияне "просто [более] не будут иметь разрешения вести [в этих зданиях] дипломатическую или консульскую деятельность". "И они [эти здания] не будут признаваться таковыми [имеющими статус дипломатической миссии]", - считает представитель администрации.

"Насколько я знаю, как минимум один объект арендуется, - добавила чиновник. - Поэтому я предполагаю, что они [россияне] попросту завершат аренду данного объекта". По ее словам, три упомянутых объекта более "не признаются в качестве дипломатических комплексов". "Единственной разрешенной [на них] деятельностью будет охрана [этой] собственности и ее обслуживание", - сообщила представитель администрации США.

Возможен пересмотр

Отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, она сигнализировала о том, что решения о закрытии трех дипломатических объектов России в США не обязательно являются необратимыми. "Я ничего не говорила насчет того, насколько долгосрочным это является. Мы, безусловно, продолжаем желать улучшить отношения между нашими двумя странами. Между нашими странами имеются области противоречий и обеспокоенностей, на которые российская сторона не ответила", - заявила ведущая брифинга.

"Я действительно не могу сказать, что нынешнее [решение] является непреходящим. Разумеется, если российская сторона попытается ответить на нашу обеспокоенность, то мы всегда были бы готовы слушать [ее аргументы] и сохранять открытость [к ним], потому что наша фундаментальная цель - найти способ улучшить отношения между нашими странами", - подчеркнула представитель американской администрации.

Она также отметила, что США сократили численность своего дипломатического и технического персонала в России до 455 человек, следуя июльским предложениям Москвы. "Я подтверждаю, что мы выполнили это требование", - отметила представитель американской администрации. При этом она отказалась уточнять, действительно ли США сократили свое дипломатическое присутствие на российской территории на 755 человек.

Что дальше?

По свидетельству ведущей брифинга, решения Вашингтона обсуждались в четверг в ходе телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. "Тиллерсон позвонил Лаврову, чтобы проинформировать его о выполненном нами требовании сократить размер [своего дипломатического присутствия в России] к установленному [Москвой] крайнему сроку. Он также проинформировал его о наших планах закрыть означенные объекты. Состоялась и встреча между и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джоном Хефферном и советником-посланником российского посольства Дмитрием Жирновым, на которой были изложены наши решения", - сказала представитель администрации.

Как она отметила, Лавров и Тиллерсон "выразили желание найти путь к улучшению отношений" России и США. "И они условились встретиться в сентябре. Думаю, они, вероятно, встретятся на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Разговор с министром иностранных дел Лавровым был чрезвычайно профессиональным, и российский министр иностранных дел согласился с тем мнением, что важно найти способ улучшить наши отношения", - заявила представитель администрации.

Стремление администрации США преодолеть затянувшийся на годы период напряженности в российско-американских отношениях отметила в четверг на регулярном брифинге для журналистов и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "Мы хотим двигаться по направлению к лучшим отношениям. Мы ищем возможности сделать это", - заявила представитель Белого дома.

Кроме того, она отметила, что решение о закрытии трех российских дипмиссий было утверждено президентом США Дональдом Трампом. "Это решение было принято президентом, да", - сказала Сандерс.

Без привязки к прибытию посла

В свою очередь представитель Госдепартамента заверил корреспондента ТАСС, что новый демарш американской стороны не был увязан по времени с прибытием в Вашингтон Антонова. "Время предпринятых сегодня [в четверг] действий не было увязано с прибытием посла", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы публично в течение какого-то времени заявляли о том, что ответим на действия, предпринятые Россией в июле, к 1 сентября. Когда Антонову следует прибыть в Вашингтон, решало правительство России", - указал этот американский дипломат.

Со своей стороны высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил корреспонденту ТАСС, что американская администрация с нетерпением готовится приветствовать Антонова на предстоящей церемонии вручения верительных грамот Трампу. "Мы как правило не комментируем прибытие [в Вашингтон каких-то] конкретных послов [других стран]. Однако мы с нетерпением готовимся приветствовать его [Антонова] в Белом доме на следующей церемонии вручения верительных грамот", - добавил представитель СНБ.