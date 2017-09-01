WSJ: юристы Трампа встречались со спецпрокурором по поводу увольнения экс-главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Юристы президента США Дональда Трампа провели несколько встреч со спецпрокурором Робертом Мюллером, в ходе которых заявили, что увольнение главой государства экс-директора ФБР Джеймса Коми не может рассматриваться как создание препятствий отправлению правосудия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, юристы передали Мюллеру, ведущему разбирательство предполагаемого вмешательства России в американские выборы, несколько докладных записок. В них они изложили свои аргументы в пользу того, почему увольнение Коми не может считаться вмешательством в расследование, касающееся РФ.

Так, в одной из записок указывается, что Трамп обладает гарантированными конституцией США полномочиями увольнять любое должностное лицо в администрации в случае, если посчитает, что оно не справляется со своими обязанностями, пишет газета. В другой записке отмечается, что Коми был ненадежен, склонен к вымыслу и преувеличениям, а также являлся источником утечек в СМИ.

Противники Трампа неоднократно заявляли, что, уволив Коми, президент вмешался в разбирательство по РФ. Несколько конгрессменов даже пытались внести в Палату представителей Конгресса резолюции об импичменте главы государства за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

Трамп отправил Коми в отставку в мае этого года, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Впоследствии Трамп назначил на должность главы ведомства Кристофера Рея.