Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: юристы Трампа встречались со спецпрокурором по поводу увольнения экс-главы ФБР

Международная панорама
1 сентября, 2:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, сентября. /ТАСС

По данным газеты, они изложили Роберту Мюллеру свои аргументы в пользу того, почему увольнение Джеймса Коми не может считаться вмешательством в расследование, касающееся РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Юристы президента США Дональда Трампа провели несколько встреч со спецпрокурором Робертом Мюллером, в ходе которых заявили, что увольнение главой государства экс-директора ФБР Джеймса Коми не может рассматриваться как создание препятствий отправлению правосудия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Читайте также новости по теме:
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
© REUTERS/Molly Riley

Министр юстиции США привел к присяге нового главу ФБР

Трамп заявил, что во время второй беседы с Путиным на G20 обсуждал тему усыновления

NYT: экс-глава ФБР после увольнения решил написать книгу

По ее данным, юристы передали Мюллеру, ведущему разбирательство предполагаемого вмешательства России в американские выборы, несколько докладных записок. В них они изложили свои аргументы в пользу того, почему увольнение Коми не может считаться вмешательством в расследование, касающееся РФ.

Так, в одной из записок указывается, что Трамп обладает гарантированными конституцией США полномочиями увольнять любое должностное лицо в администрации в случае, если посчитает, что оно не справляется со своими обязанностями, пишет газета. В другой записке отмечается, что Коми был ненадежен, склонен к вымыслу и преувеличениям, а также являлся источником утечек в СМИ.

Противники Трампа неоднократно заявляли, что, уволив Коми, президент вмешался в разбирательство по РФ. Несколько конгрессменов даже пытались внести в Палату представителей Конгресса резолюции об импичменте главы государства за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

Трамп отправил Коми в отставку в мае этого года, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Впоследствии Трамп назначил на должность главы ведомства Кристофера Рея.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Коми, Джеймс Рей, Кристофер Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
2
Соглашение Украины об ассоциации с ЕС: победа или поражение
3
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового посла
4
СМИ: НАТО готовит ответ на приписываемое России нарушение ДРСМД
5
Путин: проблему КНДР нужно решать через диалог, а не путем давления
6
МВД не принимало решения о выдаче Джабраилову наградного оружия
7
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама