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Суд КНДР заочно приговорил к смерти двух южнокорейских журналистов

Международная панорама
1 сентября, 3:52 UTC+3 ТАСС

Их обвиняют в "оскорблении достоинства" КНДР и раздувании "вздорной шумихи" в материалах

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Центральный суд КНДР заочно приговорил к смерти двух южнокорейских журналистов, работающих в газетах "Тона ильбо" и "Чосон Ильбо", а также руководителей этих изданий, за статьи про книгу об элементах капиталистического строя в КНДР, которые в Пхеньяне сочли оскорблением. Об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК.

Как отмечается, указанные лица не могут подавать апелляцию, а "наказание без дополнительной процедуры немедленно будет исполнено в любое время и в любом месте". В сообщении поясняется, что указанные газеты "оскорбили достоинство" КНДР "цитатными материалами из грязной и интриганской книги North Korea Confidential".

Речь идет о книге, написанной двумя британскими журналистами на основе интервью с северокорейскими перебежчиками. Она описывает жизнь государства, в котором растет рыночная экономика, и за деньги можно приобрести южнокорейскую музыку, сериалы и фильмы. В сообщении ЦТАК приводятся некоторые цитаты из нее, названные оскорбительными, а утверждения о возможности приобрести за деньги не только вещи, но и положение в обществе, названы клеветой.

В Южной Корее книга вышла со словами "Корейская Капиталистическая Республика" на обложке, в которых, по утверждению ЦТАК, обыгрывается официальное название государства, а также с иллюстрацией, содержащей пародию на герб страны, в которой красная звезда, символизирующая "блестящую революционную традицию антияпонской борьбы", заменена на знак доллара.

В этой связи ЦТАК утверждает, что южнокорейские СМИ "отчаянно уцепились за вздорную шумиху" против КНДР и "дошли до того, чтобы издеваться над священным государственным гербом и официальным названием" страны. Это, отмечает агентство, нарушает 60-ю статью уголовного кодекса КНДР, которая предусматривает смертную казнь за подобные преступления.

В сообщении ЦТАК также содержится призыв к властям Южной Кореи расследовать это дело и наказать преступников, в противном случае они будут объявлены соучастниками.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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