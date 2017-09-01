Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНДР отвергает заявление СБ ООН и будет продолжать ракетные запуски

Международная панорама
1 сентября, 4:10 UTC+3 ТАСС

В северокорейском МИД заявили, что с США "нельзя решать вопросы вежливыми словами, а следует показывать действия"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. КНДР отвергает принятое во вторник заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее последний запуск Пхеньяном баллистической ракеты, и намерена продолжать проводить подобные испытания. Об этом говорится в заявлении представителя МИД республики, распространенном в пятницу агентством ЦТАК.

"Мы всесторонне отвергаем заявление СБ ООН, которое посягает на право суверенного государства на самооборону", - подчеркнули в МИД КНДР. Ведомство также заявило, что США, проведя совместные с Южной Кореей командно-штабные учения Ulchi - Freedom Guardian, отказались от инициативы Пхеньяна по смягчению напряженности в регионе. "С США нельзя решать вопросы вежливыми словами, а следует показывать действия", - утверждается в сообщении.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства заявил, что КНДР и дальше намерена продолжать проводить запуски баллистических ракет в Тихий океан с целью развития ракетных технологий и повышения боеспособности страны.

Во вторник вечером Совет Безопасности ООН по итогам закрытых консультаций принял заявление с осуждением осуществленного КНДР пуска ракеты и потребовал от Пхеньяна прекратить ракетную и ядерную программы.

КНДР 29 августа провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-12". Она пролетела над северным японским островом Хоккайдо и, по данным правительства страны, упала в Тихий океан, в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Ракета преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин назвал давление на Пхеньян "путем в никуда"
2
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового посла
3
В России упрощается порядок получения гражданства РФ для украинцев
4
Соглашение Украины об ассоциации с ЕС: победа или поражение
5
Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США
6
Суд КНДР заочно приговорил к смерти двух южнокорейских журналистов
7
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама