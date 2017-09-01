СМИ: вице-премьер Японии отложил визит в США из-за ситуации вокруг КНДР

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ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо отложил визит в США, где была запланирована его встреча с вице-президентом Майклом Пенсом, из-за напряженности вокруг КНДР. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.
Ранее Асо сообщил, что собирается прибыть в США 4 сентября, чтобы обсудить проведение второго раунда двустороннего экономического диалога. Кроме того, были запланированы встречи вице-премьера Японии с рядом официальных лиц, в том числе с министром финансов Стивеном Мнучиным.
Договоренность о начале консультаций между Токио и Вашингтоном по экономическим вопросам была достигнута в феврале этого года по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США и его переговоров с президентом Дональдом Трампом. В рамках нового формата стороны планируют обсуждать текущие проблемы в области экономики и двусторонней торговли, инвестиции в инфраструктурные проекты, а также взаимодействие финансовых ведомств.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.