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СМИ: вице-премьер Японии отложил визит в США из-за ситуации вокруг КНДР

Международная панорама
1 сентября, 5:05 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, сентября. /ТАСС

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ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо отложил визит в США, где была запланирована его встреча с вице-президентом Майклом Пенсом, из-за напряженности вокруг КНДР. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

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Ранее Асо сообщил, что собирается прибыть в США 4 сентября, чтобы обсудить проведение второго раунда двустороннего экономического диалога. Кроме того, были запланированы встречи вице-премьера Японии с рядом официальных лиц, в том числе с министром финансов Стивеном Мнучиным.

Договоренность о начале консультаций между Токио и Вашингтоном по экономическим вопросам была достигнута в феврале этого года по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в США и его переговоров с президентом Дональдом Трампом. В рамках нового формата стороны планируют обсуждать текущие проблемы в области экономики и двусторонней торговли, инвестиции в инфраструктурные проекты, а также взаимодействие финансовых ведомств.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд Мнучин, Стивен Пенс, Майкл (Майк)
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