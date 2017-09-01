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WP: Трампа раздражают действия его помощников и членов правительства

Международная панорама
1 сентября, 5:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, сентября /ТАСС

В частности, у президента США не складываются отношения с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 1 сентября /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп все чаще раздражается из-за действий своих помощников, советников и членов кабинета. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post (WP) со ссылкой на друзей главы государства.

По их словам, Трампа раздражает то, что его окружение вступает с ним в противоречие по политическим вопросам, а также действия помощников по усилению контроля над Белым домом. Друзья главы вашингтонской администрации подчеркнули, что недовольство Трампа шагами советников за прошлый месяц только возросло.

Так, президент остался недоволен высказываниями директора Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона, который выразил неодобрение по поводу реакции Трампа на беспорядки в Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

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© AP Photo/Steve Helber

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Главу государства, продолжает издание, также раздражают действия госсекретаря Рекса Тиллерсона, который противоречит его позиции по политике США в отношении Афганистана и Кубы. Кроме того, он недоволен и новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

"Ему [Трампу] приходится очень нелегко, - сказал один из друзей президента. - Ему не нравится, как о нем пишут СМИ. Ему не нравится, как с ним обращается Келли. Он переключается на людей, которые гораздо ближе к нему". При этом, по данным WP, президент просит рекомендаций у бывшего главного политстратега Белого дома Стивена Бэннона.

Ранее бывший заместитель помощника президента Себастьян Горка рассказал, что глава государства с приходом Келли стал чувствовать себя изолированным из-за введенных им новых порядков.

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Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
Персоны
Келли, Джон Трамп, Дональд Бэннон, Стивен Тиллерсон, Рекс
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