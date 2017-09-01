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Япония рассчитывает, что Китай и РФ осознают необходимость усиления санкций по КНДР

Международная панорама
1 сентября, 5:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, сентября. /ТАСС

В Токио подчеркнули, что необходимо принять "наиболее эффективные меры" после очередного ракетного запуска Пхеньяна

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ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии рассчитывает, что Китай и Россия осознают необходимость усиления санкций в отношении КНДР после недавнего запуска баллистической ракеты. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Мы надеемся, что Китай и Россия полностью осознают важность введения санкций нового уровня [в отношении Пхеньяна]", - сказал он. По его словам, речь идет о необходимости рассмотреть "наиболее эффективные меры с учетом внешнеэкономической активности Северной Кореи".

Во вторник КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. В среду телеканал NHK сообщил, что США и Япония после принятия в Совбезе ООН заявления с осуждением пуска ракеты приступят к рассмотрению варианта подготовки резолюции об усилении санкций в отношении Пхеньяна, предусматривающей введение запрета на экспорт нефти в КНДР.

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