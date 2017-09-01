Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Общество должно позаботиться о том, чтобы правда о Второй мировой войне не забывалась. Об этом заявил в пятницу президент Польши Анджей Дуда, выступая в городе Велюнь на памятных мероприятиях, приуроченных к 78-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, которое положило начало Второй мировой войне.

Польский лидер в этом году против обыкновения решил посетить не мыс Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам, а Велюнь (Лодзинское воеводство). 1 сентября 1939 года в 4:30 утра немецкая авиация осуществила бомбардировку этого польского города, в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек.

Эти события Дуда назвал "символом немецкой жестокости, нарушения международных конвенций, атаки без предупреждения простых мирно спящих людей, бомбардировки больницы, костела - всего того, что сегодня мы назвали бы терактом". "Бомбардировка спящего города - это варварство", - подчеркнул он.

"Атака на Велюнь - страшный символ той войны и методов, использовавшихся немцами", - добавил Дуда, напомнив, что более 30 млн гражданских лиц погибли во время Второй мировой войны, 6 млн из которых были жителями Польши - представителями разных национальностей. "Это символ развязанной Германией Второй мировой войны", - подчеркнул польский лидер.

Глава польского государства выразил надежду, что та война стала уроком для мира и никогда больше не повторится. "Нужно знать и помнить, кто был жертвой, а кто убийцей и агрессором. Нельзя допустить, чтобы эта элементарная правда замазывалась со временем так называемыми псевдоисториками. Но нужно также и прощение, так как это фундамент добрососедских отношений, а также компенсация", - отметил президент.