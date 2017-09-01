Бывший глава МИД Японии стал лидером ведущей оппозиционной партии

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара избран главой ведущей японской оппозиционной Демократической партии. На прошедших в пятницу внутрипартийных выборах он набрал 502 из 832 "очков", которыми пропорционально представлены голоса членов этой политической силы. Получив 60,19% голосов, он обошел своего соперника бывшего министра экономики и экс-генсека кабинета министров Юкио Эдано (332 "очка", 39,81%).

В прошлый раз выборы проходили чуть менее года назад, когда 15 сентября лидером демократов была избрана Рэнхо (ее фамилия Мурата, однако политика принято называть только по имени - прим. ТАСС). Необходимость проведения новых выборов встала в связи с ее решение уйти в отставку. Таким образом она взяла на себя ответственность за то, что партии не удалось консолидироваться и показать хорошие результаты на выборах в законодательное собрание столичной префектуры Токио.

Демократическая партия, имеющая 48 из 242 мест в верхней палате парламента и 92 из 475 - в нижней, в ее нынешнем виде была сформирована 27 марта 2016 года после слияния Демократической партии Японии и Партии обновления.

Выборы главы демократов вызывают большой интерес экспертов, поскольку в последние месяцы в японском политическом мире наметились серьезные изменения. Уровень поддержки правительства в июне-июле резко упал, а на политическую арену, пока что лишь региональную, вышло движение "Токийцы прежде всего", основанное губернатором Токио Юрико Коикэ. Один из ее активных сторонников Масару Вакаса уже создал новое движение "Япония прежде всего", которое в ближайшем будущем может стать полноценной политической партией и стать одной из ведущих политических сил страны.

В августе премьер Синдзо Абэ провел перестановки в правительстве, после чего уровень поддержки кабмина и возглавляемой им Либерально-демократической партии несколько восстановился. Сейчас внимание наблюдателей приковано к тому, назначит ли глава правительства досрочные выборы в нижнюю палату парламента. По графику они должны пройти в декабре 2018 года, однако при сохранении негативной для правящей партии тенденции она может растерять поддержку избирателей.