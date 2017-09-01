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Эрдоган назвал скандалом обвинение судом США его охранников в участии в беспорядках

Международная панорама
1 сентября, 9:09 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, сентября. /ТАСС

Ранее у резиденции посла Турции в Вашингтоне произошли столкновения сторонников и противников властей в Анкаре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© EPA/TUMAY BERKIN

АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал скандалом предъявление судом США обвинений 15 сотрудникам его охраны в участии в беспорядках у резиденции турецкого посла в Вашингтоне в середине мая этого года. Об этом сообщило в пятницу Anadolu.

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"Мне сложно понять, что Америка хочет делать в этой ситуации. Сам по себе этот факт является скандалом. То как в Соединенных Штатах работает система правосудия, тоже указывает на то, что это скандал", - сказал он.

Турецкий лидер также напомнил, что "США стали страной, укрывающей банду ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. ТАСС)", которую Анкара обвиняет в попытке совершить переворот в Турции в июле 2016 года. "Более того Америка стала местом, где террористическая организация РПК (Рабочая партия Курдистана - прим. ТАСС) практически находится под протекторатом США", - подчеркнул Эрдоган.

30 августа суд США предъявил обвинения 15 охранникам Эрдогана "в сговоре с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью," также обвинения были предъявлены двум гражданам Канады и двоим американцам. В документе подчеркивается, что 19 обвиняемых "совершили нападение с использованием опасного оружия" и "интенсивно избивали ногами протестующих", участвовавших в мирной демонстрации в мае. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Палата представителей Конгресса США 6 июня приняла резолюцию, осуждающую действия охраны Эрдогана. Законодатели потребовали привлечь виновных к ответственности.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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