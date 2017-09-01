Более ста школ не смогли открыться в ДНР 1 сентября из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 1 сентября. /ТАСС/. Более ста школ провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не смогли начать учебный год из-за постоянной опасности обстрелов. Об этом в пятницу сообщила министр образования и науки ДНР Лариса Полякова.

"Сегодня 111 школ не смогли открыться по причине того, что они расположены близко к линии разграничения или не восстановлены", - приводит ее слова Донецкое агентство новостей. При этом Полякова подчеркнула, что тем не менее все школьники республики пошли на учебу.

Накануне в пресс-службе министерства образования и науки республики сообщили, что первого сентября учебный год в школах ДНР начнут обучение свыше 142 тыс. учащихся, для них свои двери открывают почти 500 школ.

Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако огонь не прекратился, уже днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых обстрелах своей территории с украинской стороны. Киев также обвиняет республики в нарушении перемирия.