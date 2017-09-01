Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом

Международная панорама
1 сентября, 12:01 UTC+3 БЕРЛИН 1, сентября. /ТАСС

Политик отметил, что насильно отобрать у России полуостров вряд ли будет возможно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мартин Шульц

Мартин Шульц

© EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Принадлежность Крыма к России является свершившимся фактом, от которого Москва не откажется. Такое мнение высказал в пятницу лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в интервью газете Bild.

Смотрите также

Лидер Свободной демократической партии Германии выступил в защиту своей позиции по Крыму

Зампред партии "Альтернатива для Германии" назвал Крым исконно русской территорией

Глава Сербской народной партии: крымский референдум прошел по всем мировым стандартам

"Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать", - сказал он. При этом германский политик, претендующий на пост канцлера на предстоящих выборах в Бундестаг, заявил, что считает воссоединение Крыма с Россией "серьезным нарушением международного права".

Шульц затруднился ответить на вопрос, насколько долгосрочным будет нахождение Крыма в составе РФ. В то же время он отметил, что насильно отобрать у России полуостров вряд ли будет возможно. "С моей точки зрения, это могло бы быть возможно только через переговоры", - считает политик.

По словам лидера немецких социал-демократов, Германия в диалоге с РФ "должна говорить открытым текстом". "С одной стороны, мы должные делать предложения, но они имеют смысл только в том случае, если Россия готова на них пойти", - сказал он. С другой стороны, предупреждает он, "ни в коем случае не нужна гонка вооружений, как ее хочет [президент США Дональд] Трамп и, может быть, хочет Путин".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама