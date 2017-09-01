Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом

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БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Принадлежность Крыма к России является свершившимся фактом, от которого Москва не откажется. Такое мнение высказал в пятницу лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в интервью газете Bild.
"Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать", - сказал он. При этом германский политик, претендующий на пост канцлера на предстоящих выборах в Бундестаг, заявил, что считает воссоединение Крыма с Россией "серьезным нарушением международного права".
Шульц затруднился ответить на вопрос, насколько долгосрочным будет нахождение Крыма в составе РФ. В то же время он отметил, что насильно отобрать у России полуостров вряд ли будет возможно. "С моей точки зрения, это могло бы быть возможно только через переговоры", - считает политик.
По словам лидера немецких социал-демократов, Германия в диалоге с РФ "должна говорить открытым текстом". "С одной стороны, мы должные делать предложения, но они имеют смысл только в том случае, если Россия готова на них пойти", - сказал он. С другой стороны, предупреждает он, "ни в коем случае не нужна гонка вооружений, как ее хочет [президент США Дональд] Трамп и, может быть, хочет Путин".