В Польше проходят мероприятия в память о 78-й годовщине начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. В Польше проходят мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, которое положило начало Второй мировой войне.

По традиции памятные мероприятия начались на рассвете в Гданьске на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера Schleswig-Holstein, открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам. У подножия памятника Защитникам побережья память погибших почтили премьер-министр Беата Шидло, местные власти, представители Войска Польского, жители города и ветераны.

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Президент Польши Анджей Дуда в этом году против обыкновения решил посетить не Вестерплатте, а город Велюнь (Лодзинское воеводство). 1 сентября, 1939 года в 4:30 утра немецкая авиация осуществила бомбардировку этого польского города, в результате которой погибло около 1,2 тыс. человек.

Выставки, концерты, возложения цветов и другие церемонии проходят в городах Польши. Организованы встречи с ветеранами, дискуссии и круглые столы.

Президент Дуда назвал события в Велюни "символом немецкой жестокости и подлости, нарушения международных конвенций, атаки без предупреждения на простых мирно спящих людей, бомбардировки больницы, костела - всего того, что сегодня мы назвали бы терактом". "Бомбардировка спящего города - это варварство", - подчеркнул он.

Помнить и напоминать другим

"Здесь начался развязанный Германией кошмар, повлекший за собой миллионы жертв", - отметила премьер Польши Беата Шидло на Вестерплатте. "Оккупированная Польша была страной террора, где целые семьи казнили за попытку укрыть евреев, - добавила она. - Для Польши это был не только военный конфликт, а гибель огромного числа невинных людей".

"Если бы не пекло Второй мировой войны, наша экономическая ситуация была бы лучше. Польша была разрушена и разграблена, Варшаву сравняли с землей, на оккупированной польской территории были построены лагеря смерти, где массово казнили людей разной национальности", - напомнила глава польского правительства. "Все это происходило на глазах Европы и всего мира. Никто не хотел сражаться за Гданьск", - указала она.

Шидло осудила некоторые западные СМИ, которые позволяют себе сегодня использовать словосочетание "польские концлагеря". "Мы не можем согласиться с такой ложью. Нет будущего без правды. Мы должны постоянно напоминать, кто был жертвой, а кто палачом", - констатировала она.

Как это было

Нападение вермахта на Польшу стало примером реализации плана "блицкриг", или "молниеносной войны". В ночь на первое сентября на Вестерплатте было только около 200 солдат и офицеров, которые охраняли военные склады польской армии. После нападения фашистов гарнизон держался семь дней и капитулировал лишь после того, как закончились боеприпасы и вода. Одновременно с атакой с моря сухопутную границу пересекли моторизованные и танковые подразделения вермахта, а польские города, аэродромы, железные дороги, мосты и промышленные объекты подверглись массированным ударам с воздуха.

Город Велюнь до войны насчитывал около 16 тыс. жителей и находился в 21 км от границы с Германией. Ранним утром 1 сентября немецкие самолеты сбросили на мирно спящий город 380 бомб общим весом 46 т. Первой целью атаки стала городская больница. Учитывая, что в момент нападения в Велюни не было никаких подразделений Войска Польского или систем противовоздушной обороны, польские историки называют эту бомбардировку актом террора, направленным против гражданского населения республики.

Несмотря на мужество польских подразделений, пытавшихся защищать страну на разных рубежах, вермахт в течение пяти недель наголову разгромил польскую армию. То, что кампания проиграна, стало ясно уже в первые дни войны. 6 сентября 1939 года правительство Польши оставило Варшаву, а затем покинуло страну.

За пять недель боев Польша потеряла около 70 тыс. солдат и офицеров убитыми и 133 тыс. раненными, около 420 тыс. военнослужащих попали в плен. Германские потери составили 16 тыс. убитыми и 27 тыс. ранеными. Захватив Польшу, гитлеровцы начали программу уничтожения населения страны. За годы войны страна потеряла шесть млн граждан.