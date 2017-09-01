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"Защитника свободы" заподозрили в "подготовке к вторжению"

Международная панорама
1 сентября, 17:45 UTC+3

В Южной Корее завершились совместные с США военные маневры Ulchi Freedom Guardian с участием почти 70 тыс. военнослужащих. В ответ Пхеньян пригрозил Сеулу войной и запустил баллистическую ракету

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Южнокорейские военнослужащие на учениях Ulchi Freedom Guardian

Южнокорейские военнослужащие на учениях Ulchi Freedom Guardian

© AP Photo/Ahn Young-joon

Ежегодные военные учения Ulchi Freedom Guardian (UFG) завершились на этой неделе в Южной Корее. Военнослужащие республики совместно с солдатами и офицерами из США и еще семи приглашенных стран провели оборонительные маневры менее чем в 30 км от границы с КНДР. Цель маневров, согласно заявлению Министерства обороны США, — "поддержание стабильности на Корейском полуострове". 

Ыльчи — защитник свободы

Американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Guardian берут свое начало с 1968 года, когда спецназ КНДР провел неудачную операцию по устранению президента Республики Корея (РК) Пака Чон Хи в Голубом доме — резиденции главы государства. Тогда вооруженные силы РК начали проводить учения Taeguk. В их нынешнем виде, но под другим названием совместные с вооруженными силами США учения были впервые проведены в 1976 году. С тех пор они проходят ежегодно, в августе или в сентябре.

Название учений — Ulchi Freedom Guardian — переводится на русский язык как "Ыльчи — защитник свободы". Ыльчи Мундок — видный военный и государственный деятель времен раннефеодального корейского государства Когурё. Под командованием Ыльчи войска Когурё смогли отбить многократно превосходившие их по численности силы китайской империи Сунь в начале 600-х годов нашей эры.

"Подготовка к вторжению"

Несмотря на уверения Сеула и Вашингтона в исключительно "оборонительном характере" военных учений, в Пхеньяне утверждают, что UFG — "не что иное, как подготовка к вторжению" на северокорейскую территорию.

На второй день учений КНДР заявила о готовности нанести превентивный ядерный удар по военным группировкам США и РК в случае проявления малейших признаков агрессии с их стороны.

"Революционная армия КНДР ожидает исторического момента для того, чтобы взорвать цитадели агрессии и войны, а также освободить южную часть Корейского полуострова", — говорится в заявлении представителя Генштаба Корейской народной армии.

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Как утверждает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, второй этап UFG предполагал отработку оперативного плана по "обезглавливанию северокорейского руководства".

Возможно, поэтому очередной запуск северокорейской баллистической ракеты "Хвасон-12" был произведен именно во время учений, 29 августа. Как сообщает северокорейское информационное агентство KCNA, запуск контролировал лично Ким Чен Ын.

Запуск был осужден лидерами стран региона, в том числе Китаем. В то же время США заявили о необходимости ужесточения санкций против КНДР. Правда, Совет Безопасности ООН новых санкций так и не ввел, ограничившись осуждением запуска.

А Пхеньян, в свою очередь, отверг заявление СБ ООН, сославшись на то, что Вашингтон отказался от курса на смягчение напряженности в регионе, проведя с Сеулом учения Ulchi Freedom Guardian.

Александр Мосесов

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