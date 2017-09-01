Великобритания направит на авиабазу в Ираке 44 военных

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ТАСС, 1 сентября. Великобритания направит на авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака дополнительно 44 королевских инженера в связи со вступлением борьбы с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена на территории РФ) в заключительную стадию. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, чьи слова приводит в пятницу газета The Telegraph.
Таким образом число британских военных на иракской авиабазе достигнет 300, а в целом в Ираке составит 600, уточнил глава оборонного ведомства. "Дополнительное подразделение поможет поддерживать операции, чтобы приблизить поражение "Даиш" (арабское название ИГ - прим. ТАСС)", - отметил Фэллон.
В то же время размещенные на базе ВВС Акротири (Кипр) британские самолеты нанесли за минувшие два года 1200 авиаударов по целям террористической группировки в Ираке и Сирии. "Мы увеличиваем наш вклад в борьбу против "Даиш" в качестве ключевого игрока в глобальной коалиции", - подчеркнул он.
Как заявил ранее Фэллон, британские военные продолжат нести службу в Ираке в 2018 году, оказывая поддержку международной антитеррористической коалиции во главе с США. "Кампания не завершена и еще продлится много месяцев, поэтому я ожидаю, что британские Вооруженные силы наилучшим образом будут задействованы в Ираке в 2018 году", - добавил он.
После вторжения в 2003 году в Ирак международной коалиции во главе с США и по 2009 год (когда завершилось участие британцев в военных операциях) в этой стране побывали в общей сложности 120 тысяч военных Соединенного Королевства, 179 из них погибли.