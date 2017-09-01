СМИ: в Китае принят закон о безопасности в атомной отрасли

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ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (постоянно действующий орган парламента) в пятницу принял закон о безопасности в атомной отрасли. Как сообщило Центральное телевидение Китая, он вступит в силу 1 января 2018 года.
До настоящего времени в стране не было соответствующего закона. "Атомная отрасль является важной составляющей национальной безопасности и должна удовлетворять имеющимся требованиям в сфере безопасности", - говорится в документе. В нем отмечается важность "укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом в ядерной сфере".
Новый закон ужесточает правила возведения атомных реакторов и требования к завозимому из-за рубежа оборудованию. Кроме того, в документе указывается, что "экспорт ядерного оборудования из Китая должен осуществляться в соответствии с положениям КНР об экспортном контроле".
В настоящее время суммарная мощность электростанций в стране превысила 28 ГВт. Ранее ряд экспертов выразил предположение, что ужесточение правил возведения реакторов замедлит развитие атомной отрасли.