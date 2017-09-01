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МИД Казахстана: переговоры по Сирии в Астане пройдут 14-15 сентября

Международная панорама
1 сентября, 14:01 UTC+3 АСТАНА 1, сентября. /ТАСС

В ходе предстоящей встречи стороны планируют рассмотреть документы, регламентирующие деятельность сил контроля деэскалации

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АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 14-15 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках астанинского процесса состоится 14-15 сентября 2017 года в Астане. По информации стран-гарантов [режима прекращения боевых действий в САР], в ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе", - информировали в пресс-службе дипведомства.

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Зоны деэскалации в Сирии включают в себя уже более двух тысяч населенных пунктов

По данным ведомства, участники переговоров намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и районе Восточная Гута, проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

"Ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Отмечено, что накануне встречи высокого уровня страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы.

Пятая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии прошла 4-5 июля. В переговорах участвовали делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, специальный представитель генсека ООН Стаффан де Мистура, а также представители Иордании и США в качестве наблюдателей. В совместном итоговом заявлении Россия, Турция и Иран официально закрепили создание совместной рабочей группы по деэскалации в Сирии в соответствии с ранее принятым меморандумом.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Де Мистура, Стаффан
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