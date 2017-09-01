Порошенко подтвердил введение биометрического контроля для иностранцев с 1 января

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении с 1 января биометрического контроля на границе для всех граждан, в том числе иностранцев, будет обнародовано в ближайшие дни. Об этом в пятницу заявил президент Петр Порошенко во время открытия центра предоставления административных услуг в Харькове, церемонию которого транслировал 112 канал.

"Согласно решению СНБО, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу, которая должна заработать с 1 января 2018 года, даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", - сказал президент.

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщал в июле, что на заседании Совета было принято решение о резком ужесточении пограничного контроля, который, прежде всего, коснется граждан России. По его словам, въезд россиян в страну будет осуществляться "с обязательным снятием отпечатков пальцев". Он также проинформировал, что еще перед поездкой жителям России придется проходить процедуру предварительной регистрации в украинском МИДе.

Кроме того, по его словам, дано поручение ввести обязательную регистрацию граждан РФ, которые уже находятся на территории Украины. То есть они должны проинформировать о своем пребывании местные органы власти. Турчинов заявил, что в целом система контроля должна заработать с 1 января 2018 года, не исключив при этом, что ее запуск может состояться еще раньше.

Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявлял ранее, что решение Украины о введении системы предварительной регистрации для въезжающих в страну россиян является, по своей сути, установлением визового режима, что дает России право принять ответные меры. По словам Клинцевича, ответные меры могут затронуть до 4 миллионов украинцев, работающих в России.