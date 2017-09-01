Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко подтвердил введение биометрического контроля для иностранцев с 1 января

Международная панорама
1 сентября, 14:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, сентября. /ТАСС

Ранее в Киеве сообщалось, что на заседании СНБО было принято решение о резком ужесточении пограничного контроля

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении с 1 января биометрического контроля на границе для всех граждан, в том числе иностранцев, будет обнародовано в ближайшие дни. Об этом в пятницу заявил президент Петр Порошенко во время открытия центра предоставления административных услуг в Харькове, церемонию которого транслировал 112 канал.

Смотрите также

В России упрощается порядок получения гражданства РФ для украинцев

Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ

Совет Европы разместил тревожное оповещение о депортации российских журналистов с Украины

"Согласно решению СНБО, которое на днях будет обнародовано, система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через государственную границу, которая должна заработать с 1 января 2018 года, даст полноценно заработать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства", - сказал президент.

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщал в июле, что на заседании Совета было принято решение о резком ужесточении пограничного контроля, который, прежде всего, коснется граждан России. По его словам, въезд россиян в страну будет осуществляться "с обязательным снятием отпечатков пальцев". Он также проинформировал, что еще перед поездкой жителям России придется проходить процедуру предварительной регистрации в украинском МИДе.

Кроме того, по его словам, дано поручение ввести обязательную регистрацию граждан РФ, которые уже находятся на территории Украины. То есть они должны проинформировать о своем пребывании местные органы власти. Турчинов заявил, что в целом система контроля должна заработать с 1 января 2018 года, не исключив при этом, что ее запуск может состояться еще раньше.

Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявлял ранее, что решение Украины о введении системы предварительной регистрации для въезжающих в страну россиян является, по своей сути, установлением визового режима, что дает России право принять ответные меры. По словам Клинцевича, ответные меры могут затронуть до 4 миллионов украинцев, работающих в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Турчинов, Александр Валентинович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
2
Лоукостера "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек
7
Путин проводит открытый урок на форуме "Проектория". Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама