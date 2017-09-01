Шинн фейн отвергла предложение юнионистов о восстановлении работы Ассамблеи Ольстера

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Республиканская партия Шинн фейн отвергла предложение Демократической юнионистской партии (ДЮП) о восстановлении работы местных органов власти в Северной Ирландии, прежде всего регионального парламента - Ассамблеи и формируемого на коалиционной основе правительства национального единства. Об этом в пятницу заявила лидер парламентской фракции Шинн фейн Мишель О'Нилл, чьи слова приводит агентство Press Association.

"Формирование исполнительной власти, которая может развалиться в течении нескольких месяцев по тем же самым причинам, что и раньше, стало бы обманом всего нашего народа", - заявила она.

О'Нилл считает выходом из тупиковой ситуации быстрое и успешное завершение переговоров с юнионистами по вопросу о правах населения. Шинн фейн добивается придания в Ольстере ирландскому языку равного статуса с английским, в то время как ДЮП, опасаясь возникновения этнического, культурного и лингвистического дисбаланса, соглашается на это только в контексте наделения таким же статусом еще и третьего языка - гэльского, на котором говорят проживающие в Северной Ирландии выходцы из Шотландии.

В четверг первый министр Шотландии и лидер ДЮП Арлин Фостер призвала министров вернуться на рабочие места и пообещала принять необходимые законы, касающиеся урегулирования культурных и языковых проблем. В ином случае она пригрозила введением в регионе впервые за последнее десятилетие прямого правления Лондона, поскольку долговременное отсутствие в регионе центральной исполнительной власти оборачивается негативными последствиями для сфер образования и здравоохранения.

Очередной этап переговоров между ДЮП и Шинн фейн о восстановлении деятельности правительства национального единства в Ольстере должен начаться в ближайший понедельник. Посредниками в этом процессе вновь выступят власти Великобритании и Республики Ирландия.