Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шинн фейн отвергла предложение юнионистов о восстановлении работы Ассамблеи Ольстера

Международная панорама
1 сентября, 15:27 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, сентября. /ТАСС

Лидер парламентской фракции Мишель О'Нилл считает выходом из тупиковой ситуации быстрое и успешное завершение переговоров с юнионистами по вопросу о правах населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Республиканская партия Шинн фейн отвергла предложение Демократической юнионистской партии (ДЮП) о восстановлении работы местных органов власти в Северной Ирландии, прежде всего регионального парламента - Ассамблеи и формируемого на коалиционной основе правительства национального единства. Об этом в пятницу заявила лидер парламентской фракции Шинн фейн Мишель О'Нилл, чьи слова приводит агентство Press Association.

"Формирование исполнительной власти, которая может развалиться в течении нескольких месяцев по тем же самым причинам, что и раньше, стало бы обманом всего нашего народа", - заявила она.

О'Нилл считает выходом из тупиковой ситуации быстрое и успешное завершение переговоров с юнионистами по вопросу о правах населения. Шинн фейн добивается придания в Ольстере ирландскому языку равного статуса с английским, в то время как ДЮП, опасаясь возникновения этнического, культурного и лингвистического дисбаланса, соглашается на это только в контексте наделения таким же статусом еще и третьего языка - гэльского, на котором говорят проживающие в Северной Ирландии выходцы из Шотландии.

В четверг первый министр Шотландии и лидер ДЮП Арлин Фостер призвала министров вернуться на рабочие места и пообещала принять необходимые законы, касающиеся урегулирования культурных и языковых проблем. В ином случае она пригрозила введением в регионе впервые за последнее десятилетие прямого правления Лондона, поскольку долговременное отсутствие в регионе центральной исполнительной власти оборачивается негативными последствиями для сфер образования и здравоохранения.

Очередной этап переговоров между ДЮП и Шинн фейн о восстановлении деятельности правительства национального единства в Ольстере должен начаться в ближайший понедельник. Посредниками в этом процессе вновь выступят власти Великобритании и Республики Ирландия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирландия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама