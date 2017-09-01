В Китае приняли закон, регламентирующий исполнение государственного гимна

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, постоянно действующий орган парламента) в пятницу принял закон, регламентирующий исполнение государственного гимна Китая. Как сообщает информационный интернет-портал Sina, закон вступит в силу первого октября.

"Члены ПК ВСНП путем голосования приняли закон о государственном гимне, он вступит в силу с первого октября", - говорится в сообщении.

"Чтобы отразить серьезность и авторитет национального гимна, закон запрещает его использование в товарных знаках. Нельзя использовать гимн в рекламных роликах или ставить в качестве фоновой музыки в общественных местах", - говорится в законе. В случае его несоблюдения нарушители будут караться задержанием на срок до 15 суток.

Новый нормативный акт призван регламентировать использование в стране государственного гимна и восполнить соответствующий пробел в законодательной базе. Внимание законодателей к этой проблеме привлек тот факт, что государственный гимн иногда исполняется там, где это неуместно, например, на похоронах, а также во время различных мероприятий развлекательного характера.

Новый закон устанавливает регламент исполнения гимна, в частности, во время официальных политических мероприятий, важных государственных собраний, поднятия государственного флага, официальных праздничных торжеств, церемоний награждения, различных чествований, национальных днях поминовения, важных спортивных событий и дипломатических мероприятий.

Нормативный акт направлен не только на то, чтобы ввести лишь ограничительные меры. Одной из основных его задач станет также поощрение исполнения населением государственного гимна для выражения патриотических чувств на легитимной основе по уместным поводам. Текст гимна также планируется включить в учебники для начальной и средней школы.

На данный момент в Китае отсутствует закон, который бы четко регламентировал правила использования государственного гимна "Марш добровольцев", принятого в 1949 году. Песня была написана в 1935 году поэтом Тянь Ханем и служила для поднятия боевого духа китайских солдат во время войны сопротивления китайского народа японским захватчикам (1931-1945). Гимн КНР впервые был представлен всему миру, когда Мао Цзэдун объявил 1 октября на площади Тяньаньмэнь в Пекине об образовании Китайской Народной Республики.