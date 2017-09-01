Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ

Международная панорама
1 сентября, 15:17 UTC+3

На Украине будет усилен контроль за въездом и выездом из страны иностранцев и лиц без гражданства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие с 1 января 2018 года биометрчиеского контроля при пересечении границы для всех иностранных граждан, включая граждан РФ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

Смотрите также

Порошенко подтвердил введение биометрического контроля для иностранцев с 1 января

Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ

В России упрощается порядок получения гражданства РФ для украинцев

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года. Обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан", - сказано в решении.

Одновременно правительству страны поручено в месячный срок обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины всех иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства".

Кроме того, дано поручение обновить список государств так называемого миграционного риска, в частности внести в него Россию.

Также кабмину Украины в течение двух месяцев поручено отработать вопрос о механизме и этапах внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о намерении посетить Украину, а также вопрос въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ, только по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама