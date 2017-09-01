Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ

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КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие с 1 января 2018 года биометрчиеского контроля при пересечении границы для всех иностранных граждан, включая граждан РФ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года. Обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан", - сказано в решении.
Одновременно правительству страны поручено в месячный срок обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины всех иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства".
Кроме того, дано поручение обновить список государств так называемого миграционного риска, в частности внести в него Россию.
Также кабмину Украины в течение двух месяцев поручено отработать вопрос о механизме и этапах внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о намерении посетить Украину, а также вопрос въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ, только по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.