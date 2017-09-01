СНБО поручил правительству Украины внести РФ в перечень стран "миграционного риска"

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КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил кабинету министров страны в месячный срок внести РФ в список стран "миграционного риска". Об этом сказано в решении СНБО, подписанном президентом страны Петром Порошенко и опубликованном в пятницу на сайте главы государства.
"Обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него РФ", - сказано в решении.