СНБО поручил правительству Украины внести РФ в перечень стран "миграционного риска"

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил кабинету министров страны в месячный срок внести РФ в список стран "миграционного риска". Об этом сказано в решении СНБО, подписанном президентом страны Петром Порошенко и опубликованном в пятницу на сайте главы государства.

"Обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него РФ", - сказано в решении.