Премьер Испании встретится 25 сентября в Вашингтоне с президентом США

МАДРИД, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой "встретится 25 сентября в Белом доме" с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго, передает агентство EFE.

По его словам, Рахой и Трамп обсудят борьбу с терроризмом, отношения США с ЕС и двусторонние отношения.

Ранее премьер Испании и президент США встречались лишь на саммите НАТО в Брюсселе и на саммите G20 в Гамбурге. Несколько раз Рахой и Трамп беседовали по телефону.