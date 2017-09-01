Трамп одобрил работу нового главы аппарата сотрудников Белого дома

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что новый руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли прекрасно справляется со своими обязанностями. Об этом глава государства написал в пятницу в своем Twitter.
"Генерал Джон Келли прекрасно работает в качестве руководителя аппарата сотрудников [Белого дома]. Я несказанно счастлив и впечатлен, и эта администрация продолжает делать свою работу в рекордные сроки. Предстоит принять много важных решений в ближайшие дни и недели", - говорится в сообщении американского лидера.
General John Kelly is doing a great job as Chief of Staff. I could not be happier or more impressed - and this Administration continues to..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2017 г.
В четверг газета The Washington Post со ссылкой на друзей главы государства сообщила, что Трамп все чаще раздражается из-за действий своих помощников, советников и членов кабинета. По словам источников издания, хозяина Белого дома раздражают действия помощников по усилению контроля над Белым домом, а также то, что его окружение вступает с ним в противоречие по политическим вопросам.
Келли был назначен новым начальником аппарата сотрудников Белого дома 28 июля, после чего ряд влиятельных сотрудников Белого дома, в том числе наиболее приближенный советник Трампа - главный полистратег Белого дома Стив Бэннон - был отправлен в отставку. Считается, что Келли призван "навести порядок" в Белом доме, в частности, решить проблему утечек конфиденциальной информации в прессу.