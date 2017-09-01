СМИ: пилот разбившегося у границы с Иорданией сирийского истребителя вернулся из плена

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Сирийский военный летчик Али Хелу, истребитель которого потерпел аварию у границы с Иорданией, возвращен из плена. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen. По его информации, вместе с пилотом боевики вооруженных формирований отпустили 30 сирийских военнослужащих в рамках сделки по обмену пленными.

Самолет ВВС Сирии разбился в южной провинции Эс-Сувейда 15 августа.

В четверг сирийские войска возвратили под свой контроль пять застав на одном из участков границы с Иорданией (общая протяженность составляет 375 км).

Соседнее королевство, с территории которого действовали вооруженные оппозиционеры, способствовало созданию зоны деэскалации на юге Сирии. Источник в так называемой Сирийской свободной армии (ССА) сообщил Al Mayadeen, что иорданские власти рекомендовали на днях оппозиционным формированиям полностью прекратить боевые действия против правительственных сил на юге страны.

25 августа официальный представитель правительства королевства, госминистр информации Мухаммед аль-Мумани заявил, что Иордания стремится "к установлению наилучших отношений с Сирией". Он отметил, что в скором времени на границе двух государств будут открыты два контрольно-пропускных пункта. Аль-Мумани добавил, что свыше 30 тыс. сирийских беженцев из лагеря Ракбан вернулись в августе на родину.