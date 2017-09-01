МИД Южной Осетии выступил с заявлением после инцидента с молдавскими пограничниками

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ЦХИНВАЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Южной Осетии считает неприемлемыми действия молдавских пограничников, которые запретили въезд в Приднестровье официальной делегации из этой страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Южной Осетии.
Молдавские пограничники 31 августа запретили въезд на территорию Молдавии членам официальной делегации из Южной Осетии во главе с руководителем администрации президента республики Игорем Козаевым, направлявшимся в столицу Приднестровья Тирасполь для участия в праздничных мероприятиях по случаю 27-й годовщины со дня образования Приднестровской Молдавской Республики.
"Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия считает неприемлемыми подобные действия молдавских властей в отношении югоосетинской делегации, не нарушившей ни нормы международного права, ни законодательство Молдовы", - говорится в заявлении МИД Южной Осетии.
В документе отмечается, что, "к сожалению, это далеко не первый случай, являющийся продолжением политики Кишинева по искусственной международной изоляции Приднестровья".
В МИД считают, что планомерное развитие двусторонних отношений между Южной Осетией и Приднестровской Молдавской Республикой является раздражающим фактором для руководства Молдавии. В министерстве отметили, что подобные попытки ограничить политическую активность Приднестровья никоим образом не смогут препятствовать дальнейшему расширению всесторонних связей и упрочению дружеских и партнерских отношений между Южной Осетией и Приднестровьем.
Во внешнеполитическом ведомстве Южной Осетии считают, что официальный Кишинев своими политическими решениями рискует нанести урон процессу приднестровско-молдавского урегулирования.