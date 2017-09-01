В ОБСЕ заявили о росте количества нарушений "школьного перемирия"

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КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе наблюдает рост уровня обстрелов в зоне конфликта на востоке Украины. Такое заявление в пятницу сделал первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
"Снижение количества обстрелов в Донбассе в ходе "школьного перемирия" было временным, сейчас стороны перешли к обычному положению дел", - отметил Хуг.
По его словам, в первый день прекращения огня, 25 августа, в зоне конфликта наблюдатели зафиксировали снижение количества нарушений на 53%. Однако, сказал Хуг, с 27 августа количество нарушений режима прекращения огня снова стало расти: 27 августа - 151 нарушение, 28 августа - 173, 29 августа - 431 нарушение, 30 августа - 186 нарушений.
На этой неделе, продолжил он, миссия ОБСЕ 112 раз выявляла тяжелое вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода, из них 47 раз - в подконтрольных правительству Украины районах, 65 - в неподконтрольных.
"Если обещали придерживаться подписанных соглашений о прекращении огня, то следует создать соответствующие условия для практической реализации "режима тишины". Эти условия хорошо известны: отведение тяжелого вооружения и разведение сил и средств", - напомнил Хуг.