Маккейн назвал Трампа неопытным и импульсивным

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона) полагает, что Конгрессу приходится работать с плохо информированным и импульсивным главой государства, не имеющим политического опыта. Такую характеристику нынешнему президенту Дональду Трампу законодатель дал в своей статье в газете The Washington Post.
"Мы должны уважать друг друга или как минимум уважать тот факт, что мы нуждаемся друг в друге. И это никогда не было столь верно, как сейчас, когда Конгрессу приходится работать с президентом, не имеющим опыта работы в госучреждениях и, как правило, плохо информированным", - написал Маккейн. По его словам, нынешний хозяин Белого дома "бывает импульсивным в своих словах и действиях".
"Нам следует уважать его власть и конституционные обязанности. Мы должны взаимодействовать с ним в тех сферах, где это возможно, однако мы не его подчиненные. Мы перед ним не отчитываемся, мы отчитываемся перед американским народом", - изложил свою точку зрения сенатор, имея в виду себя и других членов Конгресса.