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Глава МИД Японии призвал РФ играть конструктивную роль в решении проблемы КНДР

Международная панорама
1 сентября, 17:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 1, сентября. /ТАСС

Стороны также договорились продолжить тесное сотрудничество на различных уровнях и в рамках Совбеза ООН

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ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал российскую сторону играть конструктивную роль в решении проблемы КНДР. Об этом сообщили в японском дипведомстве.

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"Касаясь темы Северной Кореи, министр Коно вновь разъяснил японскую позицию по вопросу запуска северокорейской ракеты, пролетевшей над территорией Японии, и решительно призвал Россию играть конструктивную роль, как постоянного члена Совета Безопасности ООН и важного члена шестисторонних переговоров", - говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в распоряжение ТАСС. Подчеркивается, что стороны также договорились продолжить тесное сотрудничество на различных уровнях и в рамках Совбеза ООН.

КНДР 29 августа провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-12". Она пролетела над северным японским островом Хоккайдо и, по данным правительства Японии, упала в Тихий океан, в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Ракета преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

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Персоны
Коно, Таро Лавров, Сергей Викторович
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