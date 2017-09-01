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МИД КНР: односторонние санкции Японии против КНДР противоречат духу СБ ООН

Международная панорама
1 сентября, 17:31 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 1, сентября. /ТАСС

При этом Ван И подчеркнул, что китайская сторона выступает против ядерной программы КНДР, согласна с позицией мирового сообщества о денуклеаризации полуострова

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ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Односторонние санкции Японии не соответствуют резолюциям СБ ООН. Об этом заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора со своим японским коллегой Таро Коно.

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"Односторонние санкции не соответствуют резолюциям СБ ООН, не основаны на международном праве, - сказал китайский министр во время обсуждения ситуации на Корейском полуострове. - Японии не следует принимать неправильные решения".

"Китайская сторона выступает против ядерной программы КНДР, согласна с позицией мирового сообщества о денуклеаризации полуострова. Ядерная проблема полуострова является вопросом обеспечения безопасности", - добавил Ван И.

Ранее правительство Китая выразило решительный протест в связи с расширением Японией санкционных списков по КНДР - включением в них четырех компаний из КНР. После расширения Токио списков, связанных с КНДР, в них оказались 72 компании и организации и более 80 физических лиц. Япония отмечает, что эти меры направлены на ограничение импорта товаров и ресурсов из КНДР, а также на снижение объемов валютных поступлений в эту страну.

Как сообщило в четверг агентство Kyodo, глава МИД Японии Таро Коно и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре подтвердили, что обе страны будут работать в Совбезе ООН над новой резолюцией, предусматривающей усиление санкций в отношении КНДР после очередного запуска баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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