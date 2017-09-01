Обвиняемые по делу о трагедии 2 мая в Одессе объявили голодовку

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Пять фигурантов по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года объявили голодовку в связи со срывом прокуратурой заседания суда под предлогом нездоровья представителей ведомства и отсутствием сотрудников, способных поддержать позицию обвинения в данном процессе. Об этом в пятницу сообщило местное издание "Таймер".

"Они [фигуранты дела о трагедии 2 мая 2014] заявили о том, что до начала дебатов объявляют сухую голодовку. К акции присоединились все пятеро обвиняемых, которые находятся под стражей в СИЗО: [Максим] Сакауов, [Евгений] Мефёдов, [Сергей] Долженков, [Владислав] Романюк и [Сергей] Корчинский", - говорится в сообщении издания. В свою очередь, судьи приняли решение обратиться к президенту Украины, уполномоченному по правам человека Верховной рады, генпрокурору и прокурору Одесской области с уведомлением о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей прокурорами, представляющими государственное обвинение в деле 2 мая.

Это уже не первый случай, когда действия представителей гособвинения затягивают рассмотрение дела. Сами судьи планировали закончить его рассмотрение еще в конце июля, потом надеялись завершить процесс в августе. Однако прокуратура под теми или иными предлогами находила способы продлить процесс, в частности, не переходить к последней его стадии - дебатам сторон.

Изначально дело о трагедии 2 мая 2014 года рассматривал Малиновский суд Одессы. Процесс сопровождался отводом судей, из-за чего новая коллегия начинала слушания заново. Позже дело перенаправили в Киевский суд Одессы, но там не удалось сформировать коллегию. После этого решением Апелляционного суда Одесской области рассмотрение дела перенесено в Черноморск.