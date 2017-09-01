Меркель подтвердила нежелание продолжать с Турцией переговоры о таможенном союзе

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БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Германия не видит возможности для продолжения переговоров с Турцией о создании таможенного союза. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на конференции в Нюрнберге, комментируя очередные задержания немецких граждан в Турции.
"Для меня дальнейшие переговоры о расширении таможенного союза в таких условиях не стоят в повестке дня", - сказала она.
Ранее в пятницу МИД ФРГ сообщил о том, что 31 августа в аэропорту турецкой Антальи были задержаны двое граждан Германии. В ведомстве также отметили, что аресты могут иметь политическую подоплеку, а информацию о самих задержания немецкая сторона получила от неправительственной организации, а не от турецких властей. Всего, по данным министерства, в Турции в местах лишения свободы содержатся 55 граждан Германии, в 12 случаях речь идет о политически мотивированных арестах.
Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов. Один из них - задержания немецких граждан. Речь идет прежде всего о журналисте газеты Die Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. По данным германского МИД, многим из задержанных вменяется в вину поддержка терроризма, а также участие в попытке госпереворота в минувшем году.