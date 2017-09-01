Посольство РФ в Польше разъяснило ситуацию с участием России в создании музея в Собиборе

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Варшаве распространило в пятницу детальное разъяснение ситуации вокруг участия российской стороны в создании музея на месте бывшего нацистского концлагеря в Собиборе. Соответствующее заявление дипломатическое представительство решило сделать "в связи с распространением в Польше некорректной информации об обстоятельствах приглашения Российской Федерации к участию в международном проекте создания обновленного места памяти".

"Первое предложение принять участие в создании музея российская сторона получила в январе 2013 г. Первый заместитель Министра культуры и национального наследия Польши П. Жуховский в письме на имя посла России в Польше от 11 января 2013 г. подчеркнул важность сохранения памяти о героизме советских узников лагеря и пригласил посла на встречу, посвященную объявлению конкурса на архитектурно-художественную концепцию музея", - информировало посольство, добавив, что 21 марта 2014 г. поступило официальное письменное приглашение.

"В письме среди предполагаемых сфер сотрудничества указывались финансовая поддержка и участие в подготовке музейной экспозиции. В июле 2014 г. Посольство России в Польше передало польской стороне для будущего музея копии документов из государственных архивов Российской Федерации, что рассматривалось как начало практического взаимодействия в реализации проекта", - подчеркнули в посольстве.

14 ноября 2014 г. посол РФ в письме официально проинформировал о желании Москвы участвовать в проекте создания нового места памяти в Собиборе. "В ответном письме от 23 декабря 2014 г. П. Жуховский поблагодарил за последовательный и однозначный интерес России к проекту и сообщил, что если российская сторона выразит готовность перечислить финансовые средства и включиться в работу Международного управляющего комитета (МУК), состоящего из представителей стран-доноров (Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия - прим. ТАСС), то этот вопрос будет вынесен польской стороной на утверждение комитета", - указано в сообщении российского диппредставительства.

Дополнительные условия

В 2015 году Варшава начала выдвигать дополнительные условия присоединения Москвы к МУК, запросив информацию о российских учреждениях, заинтересованных в реализации собиборского проекта, и о размере возможного финансового взноса. Соответствующие данные российской стороной были представлены. Ориентировочная сумма российского взноса составила около 500 тыс. долларов.

После этого тема Собибора поднималась еще несколько раз, в том числе в ходе личных встреч представителей двух стран. Варшава продолжала заверять Москву в своей поддержке ее участия в проекте, но ни до каких действий так и не дошло. В результате в июле 2017 г. стало известно, что Россия не будет включена в МУК.

"Таким образом, утверждения о том, что Россия не была заинтересована в проекте создания Музея - Места памяти в Собиборе или выразила желание присоединиться к нему только в начале 2016 г., противоречат фактам. Российская сторона в ответ на соответствующее приглашение правительства Польши неоднократно и недвусмысленно подтверждала заинтересованность в подключении к проекту и предоставляла всю необходимую информацию о своем возможном участии в его финансировании и разработке", - констатировали в посольстве.

Концлагерь Собибор

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тысяч евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение. Однако в июле 2017 года Варшава сообщила, что на заседании МУК проекта было решено продолжать сотрудничество без участия Москвы.