Украина проведет военные маневры параллельно с учениями "Запад-2017" в Белоруссии

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 12 по 15 сентября проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов, главным из которых станут стратегические маневры "Непоколебимая стойкость - 2017". Об этом заявил в пятницу начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко.

"С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления и войсками "Непоколебимая стойкость - 2017". Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органов военного управления осуществлять командование войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий", - приводит его слова пресс-служба минобороны.

Муженко добавил, что этим маневрам будут предшествовать учения тыловых служб, целью которых станет совершенствование системы планирования и обеспечения группировок войск и управления привлеченными силами в ходе стратегического развертывания ВСУ и организации обороны на угрожаемых направлениях. "Также будет организована тренировка сил и средств территориальной обороны Украины с развертыванием их штабов", - уточнил начальник Генштаба.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на период с 14 по 20 сентября. В них будет задействовано около 12,7 тысячи человек и до 680 единиц техники. Чиновники некоторых западных страны выразили обеспокоенность по поводу проведения этих маневров, а президент Украины Петр Порошенко назвал их угрозой для своей страны. Между тем замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин опроверг утверждения о возможной "российской угрозе" в связи с этими учениями, заверив, что они носят сугубо оборонительный характер.