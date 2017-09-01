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Содержание Обамы в 2018 году обойдется американцам более чем в $1 млн

Международная панорама
1 сентября, 21:23 UTC+3

В качестве пенсии бывший президент США получит $236 тыс., а годовая аренда его офиса в Вашингтоне обойдется бюджету в $536 тыс.

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Барак Обама

Барак Обама

© EPA/ADI WEDA/POOL

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Затраты на содержание экс-президента США Барака Обамы в 2018 году обойдутся американским налогоплательщикам в $1,15 млн. Об этом свидетельствует доклад Исследовательской службы Конгресса, на который в пятницу ссылается издание Washington Free Beacon.

Еще в 50-х годах прошлого века в Соединенных Штатах был принят закон, согласно которому бывшие президенты фактически остаются на содержании у государства. Они получают пенсии на уровне зарплат министров, их супругам также перечисляются выплаты. Экс-президенты могут рассчитывать и на оплачиваемые из бюджета офис и связь.

Согласно докладу, за год Обама получит в качестве пенсии $236 тыс., а годовая аренда его офиса в Вашингтоне площадью 760 кв. метров обойдется бюджету в $536 тыс. В общую сумму в $1,15 млн входит и медицинская страховка с обслуживанием в военных госпиталях, стоимость которой не уточняется. Зарплату из бюджета получают и помощники экс-президентов, работающие в их офисе.

Ожидается, что в 2018 году расходы на содержание Обамы превысят бюджет, предназначенный для всех остальных ныне живущих экс-президентов США. Так, на Джорджа Буша - младшего тратится на $100 тыс. меньше. Содержание Билла Клинтона обходится дешевле на $200 тыс. На Джорджа Буша - старшего в 2018 году выделено $942 тыс., а на Джимми Картера - $456 тыс.

В эти расходы не входит статья об охране бывших глав государства, которую обеспечивает Секретная служба. Эти суммы засекречены, но считается, что затраты на безопасность экс-лидеров составляют десятки миллионов долларов. 

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