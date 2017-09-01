NYT: Трампа отговорили посылать в мае экс-главе ФБР письмо о его увольнении

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Глава аппарата юрисконсульта Белого дома Дональд Макгэн в мае отговорил президента США Дональда Трампа посылать составленное им же письмо директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми об освобождении от должности. Теперь копия этого послания оказалась в распоряжении спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Мюллер сейчас возглавляет расследование в отношении так называемого российского вмешательства в прошлогодние президентские выборы, а также возможных контактов представителей штаба Трампа с российскими властями.

Согласно публикации, размещенной на сайте издания, соавтором письма выступил один из ключевых политических советников Трампа Стивен Миллер. The New York Times высказывает предположение о том, что именно в этом тексте "содержится четкое объяснение того, почему Трамп уволил Коми". Газета при этом не располагает копией самого письма, но известно, что ранее Трамп выражал недовольство Коми. Причиной послужило то, что глава ФБР отказался публично заявить, что американский лидер не является фигурантом "российского расследования", хотя он и подтвердил это в приватной беседе с президентом.

По мнению Макгэна, "содержание письма было проблематичным". В результате послание для Коми написал первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн. В нем он сделал упор на то, как Коми руководил расследованием по делу об использовании экс-госсекретарем и кандидатом в президенты Хиллари Клинтон своего личного почтового сервера для служебной переписки.