Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Репортеры без границ" призвали Киев прекратить нападки на иностранных журналистов

Международная панорама
1 сентября, 23:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, сентября. /ТАСС

В организации заявили, что "арест и высылка журналистов не является достойным ответом на информационную войну"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" призвала Киев прекратить практику задержания и депортации из страны иностранных журналистов. Об этом говорится в заявлении организации.

"Арест и высылка журналистов не является достойным ответом на информационную войну. Тем более, производимая без детальных объяснений и механизмов обжалования принятого решения, - заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации Иоханн Бир. - Даже если какое-то содержимое репортажей является спорным, ничто не оправдывает нападки на свободу прессы".

В организации напомнили, что в течение шести дней украинские власти задержали и выслали из страны трех сотрудников иностранных СМИ: российскую журналистку Анну Курбатову и двух испанских журналистов - Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре. "С 25 по 30 августа трех иностранных журналистов задержали и выслали из Украины, не прибегая к принятым юридическим процедурам. Репортеры без границ призывают Киев положить конец подобной практике", - сказано в заявлении.

В рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ" в 2017 году Украина заняла 102 место из 180.

Киев 25 августа выдворил двух испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре с формулировкой "за антиукраинскую деятельность". В среду, 30 августа, российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины, так как, по их словам, сюжеты Курбатовой "вредили национальным интересам". Позже ее депортировали в Россию.

Накануне задержания Курбатова подготовила репортаж о гонениях на журналистов в стране, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее сюжет о военном параде по случаю Дня независимости Украины. В нем журналист назвала парад "маршем зависимости", а дату - "грустным праздником". Киев, по ее мнению, вернулся "в лихие 90-е", а Украина "полностью зависима от Америки и Европы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Депортация российской журналистки с Украины
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
МИД РФ выразил США протест в связи с ситуацией вокруг дипобъектов
4
Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон
5
В КСК подтвердили гибель Горчева и выразили соболезнования его родным
6
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье
7
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама