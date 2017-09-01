"Репортеры без границ" призвали Киев прекратить нападки на иностранных журналистов

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" призвала Киев прекратить практику задержания и депортации из страны иностранных журналистов. Об этом говорится в заявлении организации.

"Арест и высылка журналистов не является достойным ответом на информационную войну. Тем более, производимая без детальных объяснений и механизмов обжалования принятого решения, - заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации Иоханн Бир. - Даже если какое-то содержимое репортажей является спорным, ничто не оправдывает нападки на свободу прессы".

В организации напомнили, что в течение шести дней украинские власти задержали и выслали из страны трех сотрудников иностранных СМИ: российскую журналистку Анну Курбатову и двух испанских журналистов - Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре. "С 25 по 30 августа трех иностранных журналистов задержали и выслали из Украины, не прибегая к принятым юридическим процедурам. Репортеры без границ призывают Киев положить конец подобной практике", - сказано в заявлении.

В рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ" в 2017 году Украина заняла 102 место из 180.

Киев 25 августа выдворил двух испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре с формулировкой "за антиукраинскую деятельность". В среду, 30 августа, российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины, так как, по их словам, сюжеты Курбатовой "вредили национальным интересам". Позже ее депортировали в Россию.

Накануне задержания Курбатова подготовила репортаж о гонениях на журналистов в стране, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее сюжет о военном параде по случаю Дня независимости Украины. В нем журналист назвала парад "маршем зависимости", а дату - "грустным праздником". Киев, по ее мнению, вернулся "в лихие 90-е", а Украина "полностью зависима от Америки и Европы".