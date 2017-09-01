Белый дом назвал премьер-министра Рахоя президентом Испании

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала в пятницу председателя правительства Испании Мариано Рахоя президентом королевства. Такую оговорку официальный представитель главы государства допустила во время регулярного брифинга для журналистов.

"Президент [США Дональд Трамп] проведет встречу с эмиром Кувейта в Белом доме 7 сентября и президентом Испании 26 сентября", - отметила она.

Однако в пятницу официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что Рахой "встретится 25 сентября в Белом доме" с главой вашингтонской администрации. По его словам, политики обсудят борьбу с терроризмом и отношения США с ЕС.

Ранее премьер Испании и президент США встречались на саммите НАТО в Брюсселе и на саммите G20 в Гамбурге. Несколько раз Рахой и Трамп беседовали по телефону.