Профсоюз Госдепартамента подтвердил диагноз пострадавших дипломатов США на Кубе

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Профсоюз Госдепартамента США "Американская ассоциация дипломатической службы" (American Foreign Service Association, ААДС) подтвердил в пятницу сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских и дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов. Пресс-служба организации распространила соответствующее заявление.
В документе говорится, что врачи "диагностировали [у работников дипмиссии], в частности, легкое повреждение головного мозга и постоянную утрату слуха с такими дополнительными симптомами, как потеря ориентации в пространстве, сильные головные боли, когнитивные нарушения и отек головного мозга". Представители профсоюза встретились с 10 американскими дипломатами на Кубе, "здоровье которых пострадало в результате такого рода [акустических] атак". ААДС настоятельно рекомендует Госдепартаменту и правительству США работать над тем, чтобы эти инциденты "прекратились и не повторялись" в будущем, заключили в организации.
На прошлой неделе начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что на Кубе пострадали по меньшей мере 16 сотрудников американского посольства в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Причина случившегося так и не установлена, Вашингтон проводит собственное расследование. Комментируя данный вопрос в начале августа, Науэрт отказалась подтверждать или опровергать утверждения неназванных должностных лиц США в американской печати по поводу некоего "акустического воздействия" на дипломатов.
Бывший оперативный сотрудник ЦРУ с 28-летним стажем работы Джон Сайфер в своем блоге предположил, что речь, скорее всего, идет не о воздействии какого-то "наступательного акустического оружия", а об операции по прослушиванию американских дипломатов, которая непредсказуемым образом негативно отразилась на их здоровье из-за примененного при этом оборудования. "Мы никогда не видели, чтобы они пытались причинить серьезный вред нашим дипломатам", - написал о кубинцах Сайфер.