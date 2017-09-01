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Из особняка торгпредства РФ в Вашингтоне вывозят вещи

Международная панорама
1 сентября, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, сентября. /ТАСС

Попасть на территорию особняка сейчас невозможно, охрана не отвечает на звонки у входа

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Здание торгового представительства России в Вашингтоне на Коннектикут-авеню уже закрыто для посещения, оттуда вывозят вещи.

Как убедился корреспондент ТАСС, попасть на территорию особняка сейчас невозможно, охрана не отвечает на звонки у входа. "Обращайтесь в посольство, там есть пресс-служба", - сказал один из сотрудников, находившихся за ограждением.

На территории дипмиссии у входа в здание периодически появляются люди, во дворе стоят две грузовые машины с дипломатическими номерами российского посольства. Окна особняка плотно закрыты жалюзи.

Во внутреннем дворе торгпредства сложено несколько крупных коробок. По телефонным номерам представительства никто не отвечает.

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, предписали незамедлительно прекратить деятельность торгового представительства в Вашингтоне и его филиала в Нью-Йорке. Существенно ужесточаются требования к передвижению российских дипломатов и официальных делегаций.

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