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Reuters: Трамп собирается провести 18 сентября саммит мировых лидеров по реформе ООН

Международная панорама
2 сентября, 0:15 дата обновления: 2 сентября, 0:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, сентября. /ТАСС

Главы стран будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию с призывом к генсекретарю ООН начать реформу организации

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует провести 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке саммит мировых лидеров по реформе структуры ООН. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, в распоряжение которого попал проект соответствующего документа.

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Лидеры стран будут приглашены на встречу, если подпишут состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" всемирной организации.

"Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в документе.

Декларация также обязует "сокращать <...> излишнее количество рабочих мест <...>, в том числе среди основных органов ООН". По данным агентства, встреча пройдет за день до выступления американского лидера на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Трамп долгое время выступал против слишком большого, по его мнению, объема средств, который Вашингтон направляет в ООН. До сих пор США покрывали свыше 22% регулярного бюджета организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, стоимость которых оценивается в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на всемирную организацию и ее программы около $10 млрд ежегодно.

23 мая администрация США представила новый проект федерального бюджета страны на 2018 год, который предполагает урезание финансирования миротворческих миссий ООН на $1 млрд, а также сокращение взносов в бюджет международных организаций в общей сложности на 44%. Как заявил на следующий день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в случае резкого сокращения финансирования всемирная организация не сможет выполнять главные задачи в области миротворчества, гуманитарной помощи и защиты прав человека. В конце мая постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что намерена добиться реформирования всех 16 текущих миротворческих миссий ООН с целью повышения эффективности их работы и сокращения расходов.

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Хейли, Никки Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу
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