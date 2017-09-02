Fox: суд над экс-помощником главы Нацкомитета Демпартии США возобновится 21 октября

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший помощник председателя Национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц - Имран Аван - заявил в пятницу, что не виновен в мошенничестве и хищении компьютерного оборудования. Суд федерального округа Колумбия предписал Авану явиться на следующее заседание по его делу 21 октября. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По его сведениям, жена и дети обвиняемого уже покинули США и прибыли в родной Пакистан. В Федеральном бюро расследований (ФБР) телеканалу сообщили, что Хина Алви с детьми обязалась вернуться в Соединенные Штаты к назначенному сроку судебного заседания.
В конце июля Аван был арестован сотрудниками ФБР в вашингтонском аэропорту Даллеса. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, в том числе в закупке служебного компьютерного оборудования. Он был освобожден из-под стражи до начала разбирательства. Обвиняемый сдал паспорт и обязан носить на ноге браслет, позволяющий отслеживать его местонахождение.
До июля 2016 года Дебби Вассерман-Шульц занимала пост председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП). Она была вынуждена со скандалом уйти с этого поста после того, как на сайте WikiLeaks была опубликована переписка сотрудников НКДП, из которой следовало, что они активно стремились поддержать в ходе президентской избирательной кампании Хиллари Клинтон и дискредитировать ее основного конкурента из числа однопартийцев - сенатора Берни Сандерса.
Министерство внутренней безопасности и аппарат директора национальной разведки США выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия. В Москве эти подозрения неоднократно опровергали.