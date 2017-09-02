Белый дом опроверг слухи о негативном отношении Трампа к Тиллерсону

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон остается "доверенным и крайне ценным" членом команды президента Дональда Трампа, иные предположения на этот счет ошибочны. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу заявил представитель Белого дома.

"Госсекретарь Тиллерсон остается доверенным и крайне ценным членом президентского кабинета и команды по вопросам национальной безопасности. Слухи об обратном абсолютно неверны", - подчеркнул он.

"Мы ожидаем, что госсекретарь продолжит вносить существенный вклад в работу администрации Трампа и в американскую внешнюю политику еще в течение долгого времени", - сказал собеседник агентства.