Госдеп: на Кубе пострадали по меньшей мере 19 сотрудников посольства США

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти США считают, что на Кубе пострадали по меньшей мере 19 сотрудников американского посольства в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен.
Об этом сообщила корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"На данный момент можем подтвердить, что пострадали 19 американских госслужащих, - отметила она. - Расследование инцидентов продолжается, и мы пересматриваем наши оценки, поскольку получаем новую информацию".
Ранее Науэрт заявляла о 16 пострадавших сотрудниках дипмиссии.
Она подтвердила, что "еще один инцидент, произошедший в прошлом месяце, теперь часть расследования", которое ведут совместно американские ведомства. При этом представитель Госдепартамента указала, что "не может исключить новые случаи".