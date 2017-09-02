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Госдеп: на Кубе пострадали по меньшей мере 19 сотрудников посольства США

Международная панорама
2 сентября, 2:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт сообщила, что еще один инцидент произошел в прошлом месяце

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти США считают, что на Кубе пострадали по меньшей мере 19 сотрудников американского посольства в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен.

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Об этом сообщила корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"На данный момент можем подтвердить, что пострадали 19 американских госслужащих, - отметила она. - Расследование инцидентов продолжается, и мы пересматриваем наши оценки, поскольку получаем новую информацию".

Ранее Науэрт заявляла о 16 пострадавших сотрудниках дипмиссии.

Она подтвердила, что "еще один инцидент, произошедший в прошлом месяце, теперь часть расследования", которое ведут совместно американские ведомства. При этом представитель Госдепартамента указала, что "не может исключить новые случаи".

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