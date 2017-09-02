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Более 100 тыс. американцев потребовали объявить Сороса террористом

Международная панорама
2 сентября, 7:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, сентября. /ТАСС

Граждане США призвали власти страны изъять как личные активы миллиардера, так и те, что связаны с его структурами

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Основатель и глава хедж-фонда Soros Fund Management Джордж Сорос

Основатель и глава хедж-фонда Soros Fund Management Джордж Сорос

© AP Photo/Thomas Peter, Pool

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек подписались под петицией на сайте Белого дома с требованием объявить миллиардера Джорджа Сороса террористом и изъять все его активы. Как свидетельствуют данные специализированной веб-платформы Белого дома, отметка в 100 тыс. была преодолена в пятницу. Именно столько необходимо для того, чтобы администрация отреагировала на документ.

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"Принимая во внимание, что Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать [ситуацию] или совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и их граждан <...>, федеральное правительство США и министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и всех членов его организаций доморощенными террористами и в рамках закона о конфискации гражданского имущества изъять как личные активы, так и те, что связаны с его структурами", - отмечается в тексте петиции.

В четверг количество подписей составляло 60 тыс., и буквально за один день документ набрал недостающие 40 тыс. О том, когда будет дана реакция Белого дома или президента США Дональда Трампа, пока неизвестно.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и входит в число богатейших людей мира. Forbes оценивает его состояние в $25 млрд.

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Персоны
Сорос, Джордж Трамп, Дональд
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