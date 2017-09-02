В США проверят обстоятельства поездки главы минфина в Кентукки для наблюдения за затмением

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральная инспекция министерства финансов США на основании полученных жалоб начала проверку обстоятельств поездки главы ведомства Стивена Мнучина с супругой Луиз Линтон в штат Кентукки 21 августа. Проверке подлежат расходы, перелет и соблюдение этических норм, обязательных для госслужащих. Об этом в пятницу сообщил телекомпании CNN юрисконсульт генинспектора минфина Рич Делмар.

"В ответ на несколько запросов, полученных нами от представителей широкой общественности, мы изучаем обстоятельства полетов министра в Луисвилл и Форт-Нокс 21 августа. Мы хотим установить, были ли соблюдены все законы и предписания, касающиеся поездок и этики", - подчеркнул Делмар. По его словам, по окончании проверки "будут сформулированы рекомендации для соответствующих должностных лиц".

Поездка Мнучина в Кентукки была посвящена главным образом званым приемам, встрече с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и наблюдению за полным солнечным затмением. Министр путешествовал в сопровождении своей жены, шотландской актрисы Луиз Линтон. Минфин квалифицировал тур Мнучина в качестве "официальной служебной поездки" и заверил, что министр компенсировал казне издержки на путешествие своей жены. Чета воспользовалась для перелетов в Кентукки военным самолетом.