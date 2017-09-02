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В выборах в нижнюю палату парламента Чехии поучаствует 31 политическая партия

Международная панорама
2 сентября, 9:00 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 2, сентября. /ТАСС

В предыдущих выборах Палаты депутатов за голоса избирателей боролись 23 субъекта политической системы республики

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ПРАГА, 2 сентября. /ТАСС/. Тридцать одна политическая партия, движение и их коалиционные объединения примут участие в выборах Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Чехии, которые пройдут 20-21 октября. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении столичной мэрии и администраций 13 краев республики, которые осуществляют регистрацию кандидатов в депутаты высшего законодательного органа.

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"Регистрация подтверждена всем подавшим заявки на участие в выборах партиям, движениям и составленных ими коалициям", - отмечается в документе. Пражская мэрия и краевые администрации завершили в пятницу проверку списков партийных кандидатов на соответствие действующим нормам чешского законодательства.

Между тем не все партии и движения, а также их коалиции выставят своих кандидатов во всех избирательных округах республики. Наибольшее количество - 29 политических субъектов и объединений - будут бороться за голоса избирателей в Праге. В Карловарском крае на западе Чехии в избирательные бюллетени будут внесены кандидаты лишь от 21 партий и партийных коалиций.

В предыдущих выборах Палаты депутатов, прошедших четыре года назад, за голоса избирателей боролись 23 субъекта политической системы республики.

В Чехии, население которой составляет 10,6 млн человек, зарегистрировано почти 8,5 млн избирателей. Им предстоит избрать 200 членов Палаты депутатов, в которой происходит основной законотворческий процесс. Выборы в Сенат (верхнюю палату) проводятся отдельно.

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