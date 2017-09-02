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Указ Порошенко о биометрическом контроле для въезда в страну иностранцев вступил в силу

Международная панорама
2 сентября, 11:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС

Кабмин Украины должен проработать механизмы и очередность внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами о въезде в страну до 1 ноября

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 1 января 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан РФ, вступил в силу. В субботу он опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

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Согласно документу, до 1 октября текущего года правительство совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) должно усилить контроль въезда на Украину и выезда из страны для всех иностранцев, особо обращая внимание на граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, а также соблюдение ими правил пребывания на территории Украины. Будут также внесены изменения в порядок регистрации места проживания/пребывания на территории Украины для таких граждан. Также будет обновлен перечень государств миграционного риска, в частности, в него будет внесена Российская Федерация.

До 1 ноября кабинет министров должен проработать механизмы и очередность внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами о въезде на Украину.

До 1 декабря правительство обязано создать и обеспечить функционирование центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда. Национальная система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу должна полноценно заработать с 1 января 2018 года.

Соответствующий указ президент Украины Петр Порошенко подписал 1 сентября. Документ вводит в действие принятое в июле этого года решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое во многом стало компромиссным результатом активно обсуждавшейся в Киеве идеи о введении с Россией визового режима.

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