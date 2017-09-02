Глава СБУ призвал ввести уголовную ответственность за посещение украинскими депутатами РФ

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак призвал власти страны ввести уголовную ответственность за посещение украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями России. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "112 Украина".

Отвечая на вопрос о том, улучшится ли ситуация на границе с введением биометрического контроля, он отметил, что это однозначно поможет в работе СБУ. "Я бы пошел еще дальше - ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками общественными деятелями", - сказал Грицак.

Президент Украины Петр Порошенко 1 сентября подписал указ о введении в действие с 2018 года биометрического контроля при пересечении границы для всех иностранных граждан, включая граждан РФ. Правительству Украины поручено в месячный срок обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины всех иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства".

Власти Украины на разных уровнях регулярно используют определение "агрессор" в отношении России. Кроме того, 28 августа представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса РФ будет названа "страной-агрессором" на уровне украинского законодательства.

Российские официальные лица уже неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает исключительно в качестве посредника для урегулирования кризиса. В июне этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что юго- восточная часть Украины "не оккупирована Россией, Россия не оккупирует никакие территории".